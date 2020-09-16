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16 сентября 2020, среда, 18:33 179
Силовые структуры 2020-09-16T18:33:16+03:00
Українські Новини
Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС в среду

Боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС в среду

Александр Савич
Вооруженные силы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
Боевики два раза нарушили режим прекращения огня в среду, 16 сентября. Фото: штаб ООС
Боевики два раза нарушили режим прекращения огня в среду, 16 сентября. Фото: штаб ООС

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в среду, 16 сентября, потерь среди украинских военнослужащих нет, в то время как Кабинет Министров отнес село Заиченко в Донецкой области к неподконтрольным населенным пунктам.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А неподалеку Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет", – говорится в нем.

Указано, что в районе населенного пункта Новотошковское вследствие неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский военнослужащий.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение суток они отремонтировали 11 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировано почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 35 найденных взрывоопасных предметов.

Как сообщали Українські новини, на Донбассе из-за неосторожного обращения с гранатой погиб украинский военный.

Также 15 сентября полковник и пресс-секретар бригады ранены из-за взрыва гранаты у Шумов в Донецкой области.

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