Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС в середу

Бойовики два рази порушили режим припинення вогню в середу, 16 вересня. Фото: штаб ООС

Бойовики два рази порушили режим припинення вогню в середу, 16 вересня. Фото: штаб ООС

В середу, 16 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики два рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає, в той час внаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл з підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п'ять провокаційних черг з стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок пострілів немає", - йдеться в ньому.

Зазначено, що в районі населеного пункту Новотошківське внаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український військовослужбовець.

У районі проведення операції належним виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Протягом доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об'єктах роботи ще тривають.

Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено майже 7 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, у попередню добу, 15 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 3 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Також внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).

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