Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС в середу

В середу, 16 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики два рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає, в той час внаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "З початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл з підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п'ять провокаційних черг з стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок пострілів немає", - йдеться в ньому. Зазначено, що в районі населеного пункту Новотошківське внаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український військовослужбовець. У районі проведення операції належним виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Протягом доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об'єктах роботи ще тривають. Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено майже 7 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів. Як повідомляли Українські Новини, у попередню добу, 15 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 3 українських військовослужбовців зазнали поранення. Також внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).