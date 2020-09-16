підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 18:33 3
Силові структури 2020-09-16T19:12:18+03:00
Українські Новини
Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС в середу

Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС в середу

Александр Савич
Збройні сили України, Ситуація в зоні ООС, ЗСУ, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, Збройні сили
Бойовики два рази порушили режим припинення вогню в середу, 16 вересня. Фото: штаб ООС
Бойовики два рази порушили режим припинення вогню в середу, 16 вересня. Фото: штаб ООС

В середу, 16 вересня в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики два рази порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає, в той час внаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 16 вересня, в районах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл з підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п'ять провокаційних черг з стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських захисників внаслідок пострілів немає", - йдеться в ньому.

Зазначено, що в районі населеного пункту Новотошківське внаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український військовослужбовець.

У районі проведення операції належним виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники ООС проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Протягом доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об'єктах роботи ще тривають.

Крім того, саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкоджено майже 7 гектарів території в прифронтовому районі і передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, у попередню добу, 15 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 3 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Також внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранені полковник і прессекретар однієї з бригад операції Об'єднаних сил (ООС).

Більше новин про: Збройні сили України Ситуація в зоні ООС ЗСУ обстріли в зоні ООС обстріли на Донбасі Збройні сили

Діти з "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон можуть не піти в школу. Кабмін встановив нову заборону
В "помаранчевій" зоні скасували обмеження на перевезення пасажирів не більш ніж 50% від сидячих місць
Новини
У Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин 18:42
Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС в середу 18:33
Курс гривні на міжбанку зміцнився після зниження 18:07
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Я є та буду мером лише киян, – Кличко відповів "Євросолідарності" 17:54 Відео
У Харкові збільшили кількість лікарень для прийому пацієнтів з COVID-19 17:49
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
більше новин
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
більше новин
Кабмін скасував обмеження зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok