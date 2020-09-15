44 украинские больницы получат кислородные концентраторы от ВОЗ и ЕС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Европейским союзом закупили и передали Украине партию из кислородных концентраторов, которые используются при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом во вторник, 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине, передают Українські Новини.

Данное медицинское оборудование было закуплено Европейским региональным бюро ВОЗ при финансировании со стороны Европейского союза. Общая стоимость поставки составляет более 78 тыс. евро.

"Это оборудование предназначено для 44 медучреждений, которые лечат пациентов с COVID-19 и поможет больным победить тяжелое заболевание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кислородные концентраторы будут направлены в регионы Украины, которые больше всего пострадали от последствий пандемии коронавируса. Речь идет о Львовской, Черновицкой, Харьковской, Ивано-Франковской областях, а также о Киеве и Умани.

Кислородный концентратор — это аппарат, который в процессе выделения молекул кислорода из окружающей среды выдает поток чистого кислорода. Благодаря этому концентраторы используются для лечения больных COVID-19, так как имеют низкий уровень кислорода в крови.

Как сообщали Українські Новини, специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали новый способ передачи коронавируса. Речь идет о возможности воздушного и аэрозольного путей передачи.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что дети в возрасте от 12 лет должны носить защитные маски наравне со взрослыми. Это, уверены в организации, поможет остановить распространение коронавирусной инфекции.

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