Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен

Кабинет Министров установил до 400 гривен доплаты пенсионерам старше 75 лет с 2021 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы дохода в Украине, из которой оплачиваются страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсий за 2020 год с 2021 года.

По ее словам, наименьшая выплата таким категориям будет составлять не меньше 2 500 гривен для более 1 млн пенсионеров.

Также продлевается выплата ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.

Кроме этого, в 2021 году 1 марта устанавливается датой индексации пенсий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин после повышения минимальной зарплаты с 1 сентября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, но не все пенсионеры ощутили повышение.

Ранее с 1 сентября в Украине увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением минимальной зарплаты.

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