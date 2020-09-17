Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен

Кабинет Министров установил до 400 гривен доплаты пенсионерам старше 75 лет с 2021 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы дохода в Украине, из которой оплачиваются страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсий за 2020 год с 2021 года. По ее словам, наименьшая выплата таким категориям будет составлять не меньше 2 500 гривен для более 1 млн пенсионеров. Также продлевается выплата ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет. Кроме этого, в 2021 году 1 марта устанавливается датой индексации пенсий. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин после повышения минимальной зарплаты с 1 сентября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, но не все пенсионеры ощутили повышение. Ранее с 1 сентября в Украине увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением минимальной зарплаты.