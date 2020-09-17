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17 сентября 2020, четверг, 05:30 4169
Экономика 2020-09-17T05:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен

Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен

Кира Молчанова
Кабмин, Пенсии, Пенсионеры, рост пенсий
Пенсии вырастут
Пенсии вырастут

Кабинет Министров установил до 400 гривен доплаты пенсионерам старше 75 лет с 2021 года.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен пенсионерам старше 75-летнего возраста, у которых размер пенсионной выплаты не превышает размера средней заработной платы дохода в Украине, из которой оплачиваются страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсий за 2020 год с 2021 года.

По ее словам, наименьшая выплата таким категориям будет составлять не меньше 2 500 гривен для более 1 млн пенсионеров.

Также продлевается выплата ежемесячной компенсации в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет.

Кроме этого, в 2021 году 1 марта устанавливается датой индексации пенсий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин после повышения минимальной зарплаты с 1 сентября в Украине выросли минимальные пенсии по возрасту, но не все пенсионеры ощутили повышение.

Ранее с 1 сентября в Украине увеличился минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров в связи с повышением минимальной зарплаты. 

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