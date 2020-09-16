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16 сентября 2020, среда, 05:50 2169 Инфографика
Жизнь 2020-09-16T05:50:02+03:00
Українські Новини
Из Европы идет дождевой фронт с холодом до +3: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Из Европы идет дождевой фронт с холодом до +3: синоптик рассказала о погоде до конца недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В конце недели синоптики прогнозируют в Украине начало метеорологической осени, хотя ранее обещали аномально жаркий сентябрь.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В ближайшие дни, по словам синоптика, в Украине все равно будет сухо и преимущественно солнечно.

Температура воздуха 16 сентября ожидается около + 25 + 30 градусов.

Немного прохладнее будет на северо-востоке Украины. В Сумской, Харьковской, Луганской областях в течение дня + 20 + 24 градуса.

Но уже в четверг 17-го сентября с запада Европы придет атмосферный фронт, который принесет дожди на наш Запад, пройдет Севером и Центром. Юг и Восток, по словам Диденко, осадки почти не зацепит - там удержится преимущественно сухая погода.

Однако в тылу фронта распространится холодный воздух: температура воздуха снизится уже в четверг в западных областях, а в течение 18-19 сентября - в большинстве областей Украины. Ожидается всего + 12 + 17 градусов, на юге будет теплее на несколько градусов.

"Вероятность заморозков пока прогностические модели на выходные снизили, - сообщила синоптик.

В Киеве в среду ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +28 градусов.

"Четверг будет жарким, может врезать до +30 градусов, но во второй половине дня пройдет дождевой фронт и уже в пятницу в Киеве существенно похолодает.
Так что пока - лето, а с пятницы - осень. Но это не точно))", - сообщила Диденко.

В то же время, как пишет superagronom, в течение недели на всей территории Украины ожидается резкое похолодание. В стране будет царить засушливая погода, кратковременные осадки ожидаются 17-18 сентября в западных, северных и частично в центральных областях. Также несущественные дожди ожидаются 20 сентября на Севере. С 18 сентября на всей территории страны ожидается резкое похолодание, которое продержится до конца недели.

По данным мониторинга Метео Фарм, с 14 по 17 сентября температуры будут держаться на комфортных значениях. В северных и западных областях ночная температура будет колебаться от +6 до + 17 ° С, дневная составит + 22 ... + 29 ° С, и только в Черновицкой области подниматься до + 30 ° С.

В центральных и восточных областях ночью +8 ... + 14 ° С, днем ​​воздух прогреется до + 23 ... + 30 ° С, на юге ночная температура опустится до + 13 ... + 18 ° С, дневная достигнет + 24 ... + 30 ° С. Температура почвы на всей территории Украины будет находиться в пределах + 9 ... + 19 ° С.

С 18 сентября ожидается резкое похолодание, которое продержится до конца недели. Местами температура опустится на 10 ° С. Ночные температуры на всей территории Украины держаться на отметке + 3 ... + 8 ° С. Дневная температура на севере составит + 12 ... + 16 ° С, в центральных областях - + 14 ... + 18 ° С. В восточных, западных и южных областях температура будет колебаться от +13 до + 22 ° С. Температура почвы будет находиться в пределах + 3 ... + 10 ° С.

Скорость ветра будет преобладать северного, северо-западного направления 2-6 м / с.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога. Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Напомним, из-за аномальной жары Украина превратится в пустыню: народный синоптик прогнозирует небывалые неурожаи.

 

 

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