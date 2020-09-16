Более сотни полицейских заболели коронавирусом за минувшие сутки

В то время как среди работников Ровенской атомной электростанции выявили вспышку коронавируса, за минувшие сутки в МВД диагноз COVID-19 поставили 119 правоохранителям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"В подразделениях МВД коронавирусной инфекции сегодня, 16 сентября, зафиксировано 119 случаев, с начала пандемии — 4 384″, — сказано в нем.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Харьковской области — 17, Тернопольской — 13, а также в г. Киеве — 27 случаев.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 12 правоохранителей, выздоровели — 3 933.

Днем ранее, 14 сентября, среди правоохранителей было зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники полиции ежедневно проводят рейды по улицам Киев с целью выявлять нарушителей карантинного режима.

Кроме того, правоохранителями было открыто 44 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса.

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