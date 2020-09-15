Полиция открыла 44 дела по факту нарушения избирательного процесса

Полиция открыла 44 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, 5 сентября развернута работа ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов.

По факту нарушения избирательного процесса полиция уже начала 44 уголовных производства.

"Из них 18 начато до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября. Это в основном препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса - предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей. В двух уголовных производствах четырем предъявлено подозрение", - сказал Клименко.

Председатель Нацполиции отметил, что наиболее типичные схемы, которые фиксирует полиция, - предоставление денежного вознаграждения за смену мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков разным слоям населения с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

"Нацполиция в режиме онлайн отслеживает ситуацию с нарушением избирательного процесса и соответственно реагирует. Совместно с представителями Гражданская сеть "Опора" мы создали чат-бот в Telegram. Он позволяет в онлайн режиме принимать информацию с места нарушений, а полиции - оперативно проверять и реагировать на такие сообщения", - добавил Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, 9 сентября полиция открыла 9 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Кроме того, Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах.

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