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15 сентября 2020, вторник, 16:52 23
Силовые структуры 2020-09-15T17:15:02+03:00
Українські Новини
Полиция открыла 44 дела по факту нарушения избирательного процесса

Полиция открыла 44 дела по факту нарушения избирательного процесса

Елизавета Драбкина
Нацполиция, Нарушение избирательного процесса, Игорь Клименко
Игорь Клименко Фото: МВД
Игорь Клименко Фото: МВД

Полиция открыла 44 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, 5 сентября развернута работа ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов.

По факту нарушения избирательного процесса полиция уже начала 44 уголовных производства.

"Из них 18 начато до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября. Это в основном препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса - предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей. В двух уголовных производствах четырем предъявлено подозрение", - сказал Клименко.

Председатель Нацполиции отметил, что наиболее типичные схемы, которые фиксирует полиция, - предоставление денежного вознаграждения за смену мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков разным слоям населения с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

"Нацполиция в режиме онлайн отслеживает ситуацию с нарушением избирательного процесса и соответственно реагирует. Совместно с представителями Гражданская сеть "Опора" мы создали чат-бот в Telegram. Он позволяет в онлайн режиме принимать информацию с места нарушений, а полиции - оперативно проверять и реагировать на такие сообщения", - добавил Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, 9 сентября полиция открыла 9 уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Кроме того, Верховная Рада отменила предоставление справки о несудимости кандидатами на местных выборах.

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