Гидрографический корабль Королевских ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря

В Черное море, которое часто становится площадкой для военных учений, вошел гидрографический корабль поддержки десантных и противоминных операций Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise, на котором есть система собора информации.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение руководителя проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.

Клименко рассказал, что корабль вошел в Черное море в 08:50 по киевскому времени 16 сентября.

Это не последний иностранный военный корабль в акватории Черного моря. Ожидается прибытие скоростного катамарана ВМС США USNS Yuma (T-EPF-8).

"Таким образом, во время российских учений Кавказ-2020 в Черном море будет, как минимум, 4 корабля НАТО (сегодняшние и те, что вошли ранее - французский разведчик Dupuy de Lôme (A759), американский ракетный эсминец (DDG-80) USS Roosevelt)", — отметил Клименко.

Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Enterprise. Фото: Facebook Андрей Клименко

Как сообщали Українські Новини, 19 июня десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51) зашел в Черное море. На борту судна находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.

В Одессе прошло торжественное включение в состав ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера "Костополь".

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