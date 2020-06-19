Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе

Учения военно-морских сил Украины и НАТО-2019 в Черном море. Фото: пресс-служба Минобороны

Учения военно-морских сил Украины и НАТО-2019 в Черном море. Фото: пресс-служба Минобороны

Десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51) зашел в Черное море. На борту судна находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

Десантный корабль Oak Hill вошел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад.

По словам командира боевой амфибийной группы Батаана Лэнса Лешера, Oak Hill вместе с эсминцем повысит безопасность на море и расширят взаимодействие с региональными партнерами.

Сейчас на десантном корабле находятся пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.