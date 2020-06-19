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19 июня 2020, пятница, 18:31 890
Силовые структуры 2020-06-19T20:00:02+03:00
Українські Новини
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе

Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе

Ольга Фандорина
Нато, США, Корабль, Черное море, ВМС США
Учения военно-морских сил Украины и НАТО-2019 в Черном море. Фото: пресс-служба Минобороны
Учения военно-морских сил Украины и НАТО-2019 в Черном море. Фото: пресс-служба Минобороны

Десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51) зашел в Черное море. На борту судна находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

Десантный корабль Oak Hill вошел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад.

По словам командира боевой амфибийной группы Батаана Лэнса Лешера, Oak Hill вместе с эсминцем повысит безопасность на море и расширят взаимодействие с региональными партнерами.

Сейчас на десантном корабле находятся пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

Как сообщали Українські Новини, 28 ноября корвет военно-морских сил Франции Commandant Birot зашел в порт Одессы. Корабль относится к классу легких корветов, его длина составляет 80 м, ширина - 10, а его экипаж состоит из 90 человек.

29 октября 4 военных корабля (минные тральщики) НАТО зашли в порт Одессы.

Среди них испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana". Корабли несут патрулирование в Средиземном море.

Также 19 сентября транспортно-десантный корабль USNS Yuma (США) зашел в порт Одессы.

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