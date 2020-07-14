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14 июля 2020, вторник, 20:05 130
Политика 2020-07-14T20:15:01+03:00
Українські Новини
Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море

Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море

Ольга Фандорина
Нато, Черное море, Корабли, Британские военные, Корабли НАТО в Черном море
Корабль НАТО. Фото: mc.nato.int
Корабль НАТО. Фото: mc.nato.int

В Черном море, недалеко от Одессы, 7 февраля прошли совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО. Там пройдут где пройдут морские учения, организованные болгарскими и украинскими военно-морскими силами. Об этом говорится на сайте объединенного командования ВМС НАТО.

"Впервые за много лет сразу два британских военных корабля вошли в наше море для проведения учений. Напомним, военное гидрографическое судно HMS Enterprise H88, которое сопровождал турецкий тральщик TCJ Akcaj M270, прошло Босфор 24 января. Здесь к ним присоединился румынский тральщик ROS Lupu Dinescu M25. В этом составе минная группа SNMCMG2 побывала в турецком порту Синоп, а затем пошла в Констанцу", - отмечает издание.

Через неделю, 31 января, зашел британский эсминец HMS Dunkan D37. В сопровождении фрегатов, турецкого TCG Gaziantep M490 и румынского ROS Regele Ferdinand F221, группа направилась в тот же румынский порт.

Как сообщали Українські Новини, Украина получила статус партнера Организации Североатлантического договора (НАТО) с расширенными возможностями.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Владимир Зеленский в октябре просил НАТО присоединить Украину к программе расширенных возможностей.

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