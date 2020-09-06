Малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" поставили на вооружение ВМС Украины

После того, как в Украине презентовали новые отличительные знаки для военных, в Одессе прошло торжественное включение в состав ВМС Украины включены малого бронированного артиллерийского катера "Костополь".

Об этом сообщили на странице Facebook в пресс-службе Минобороны.

Свое название катер получил в честь морского пехотинца — матроса Алексея Кондратюка, который родился и вырос в городе Костополь и погиб в 2017 году, защищая суверенитет и независимость Украины в боях с русскими захватчиками под Мариуполем.

В ходе торжеств командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа обратил внимание присутствующих на то, что каждый должен помнить, которые мы понесли потери, защищая Украину. Во время мероприятия память павших героев почтили минутой молчания.

"Мы шаг за шагом идем вперед по пополнению корабельного состава. Только за последние полгода сделано много шагов — принят на вооружение ракетный комплекс "Нептун", начали строительство новых пунктов базирования на Черном и Азовском морях. В следующем году мы планируем получить катера типа "Айленд". Также запланировано формирование первого ракетного дивизиона "Нептун". Идут переговоры с партнерами по пополнению корабельного состава ВМС", - отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Отмечается, что малый бронированный артиллерийский катер создан на основе украинского предприятия и руками украинских рабочих и поблагодарил соисполнителям и научным работникам, которые присоединились к проекту.