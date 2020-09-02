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02 сентября 2020, среда, 15:29 1301
Экономика 2020-09-02T16:00:01+03:00
Українські Новини
Госкомпенсация страхового платежа является единственным способом поддержать аграриев в засуху, – Слободяник

Госкомпенсация страхового платежа является единственным способом поддержать аграриев в засуху, – Слободяник

Сергей Паламаренко
Аграрии, Иван Слободяник, Всеукраинский конгресс фермеров, Страховой платеж, Госкомпенсация, Агрострахование
Иван Слободяник. Фото: farmers.org.ua
Иван Слободяник. Фото: farmers.org.ua

В Украине аграрии требуют ввести государственную компенсацию страхового платежа.

Об этом сообщило информационное агентство Agronews.ua, ссылаясь на пресс-службу Всеукраинского конгресса фермеров.

Компенсация страхового платежа - распространенная практика в странах Европейского Союза. По этой норме, страхуя урожай, агропроизводитель делает платеж страховой компании и затем ему возвращают от 30% до 80% этого платежа.

"Единственный механизм, которым пытаются решить нынешнюю ситуацию с засухой - средства из резервного фонда. Правда до сих пор ничего не выплачено... А из средств на господдержку аграриев предоставить компенсацию невозможно юридически. Поэтому компенсация страхового платежа - единственный выход", — отметил председатель Всеукраинского конгресса фермеров Иван Слободяник.

Он также добавил, что компенсация должна касаться не только растениеводства в связи с засухой, но и животноводства - на случай возникновения африканской чумы свиней (АЧС) и других возможных проблем.

Кроме аграриев, введение компенсации страхового платежа положительно отразится и на рынке страхования, поскольку будет стимулировать создание новых рабочих мест. Однако если агрострахование не будет урегулировано законодательно, государству это будет стоить гораздо дороже.

"В ближайшее время планируем встречу с профильным комитетом Рады, где будем делать акцент на внедрении компенсации страхового платежа. Ведь речь идет не просто о потере рынков сбыта сельхозпродукции, но и о продовольственной безопасности страны в целом", - резюмировал Иван Слободяник.

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