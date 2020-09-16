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16 сентября 2020, среда, 11:30 2158
Кабмин 2020-09-16T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание. Повестка дня правительства

Кабмин сегодня проведет заседание. Повестка дня правительства

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Повестка дня, Заседание правительства, Заседание Кабмина
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров, котоый предлагает Раде принять госбюджет на 2021 год с доходами 1,07 трлн гривен, в среду намерен одобрить стратегию борьбы с организованной преступностью.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, правительство рассмотрит проекты законов о ратификации соглашения между правительствами Украины, Великобритании и Северной Ирландии об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом в сфере обороны, об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Также в повестке указаны проекты указов Президента: о смене состава делегации для участия в переговорах в рамках Мировой организации торговли, а также об изменениях в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры назначения на которые согласовываются с Президентом.

Среди проектов постановлений правительства указаны: проект постановления об изменениях в положения об интегрированной системе электронной идентификации и о Министерстве цифровой трансформации, об изменениях в порядок оплаты членов территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам, об утверждении соглашения между Украиной и Гренадой об отмене виз, об утверждении образцов бланков и технических описаний бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства и т.д., об изменениях в перечень продукции, в отношении которой осуществляется государственный рыночный надзор.

Также Кабмин рассмотрит изменения в порядок использования средств, выделенных для осуществления доплат к заработной плате медикам, работающим с больными СОVID-19, изменения в порядок реализации программы госгарантий медобслуживания населения в 2020 году, о возможности предоставления справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица в портале "Дія".

Кроме этого, правительство намерено одобрить основные направления деятельности акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" на 2020 - 2024 годы и одобрить возможность реализации экспериментального проекта по внедрению электронного документооборота электронной товарно-транспортной накладной. 

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин хочет увеличить финансирование Минкульта на 43% в 2021.

Также на обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза.

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