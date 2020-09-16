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  • Власти Непала намерены открыть страну для туристов в середине октября
16 сентября 2020, среда, 10:49 512
Азия 2020-09-16T11:15:01+03:00
Українські Новини
Власти Непала намерены открыть страну для туристов в середине октября

Власти Непала намерены открыть страну для туристов в середине октября

Константин Долгий
Непал, Гималаи, Азия, Пандемия коронавируса, Смягчение карантина
Гималаи в Непале. Фото: wikipedia.org
Гималаи в Непале. Фото: wikipedia.org

В то время как Румыния продлила действие режима ЧС и запрет на въезд иностранных граждан, правительство Непала намерено начать ослаблять карантинные ограничения и открыть некоторые региона страны для туристов.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель правительства и министр внутренних дел Непала Прадип Гьявали, сообщает 4sport.ua.

На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса нового типа власти Непала собираются ослаблять введенные полгода назад карантинные мероприятия и постепенно открывать страну для туристов.

Уже в четверг, 17 сентября, в Непале снова заработают внутренние авиарейсы и междугородние перевозки, также работу возобновят заведения общепита и отели.

По словам Гьявали, туристам придется подождать еще месяц. Согласно постановлению, туристические агентства смогут проводить экспедиции в Гималаи для иностранцев с 17 октября. Из-за длительного карантина часть местного населения столкнулась с финансовыми проблемами, так как их доход напрямую зависит от прибывающих к Гималаям туристов.

В правительстве обратили внимание, что несмотря на смягчение ограничений, меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса, должны строго соблюдаться в самолетах, ресторанах и отелях.

Согласно данным министерства здравоохранения Непала, с начала пандемии в стране было подтверждено 56 788 случаев заражения коронавирусом нового типа. Побороть заболевание смогли более 40 тыс. человек, еще 371 — скончался от тяжелой формы заболевания COVID-19.

Как ранее сообщали Українські Новини, из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавирусом власти Португалии распространили действие режима чрезвычайной ситуации на всю территорию страны.

Кроме того, власти Австрии и Чехии объявили о начале второй волны распространения коронавируса и приготовились к вводу более жестких ограничений.

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