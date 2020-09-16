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16 сентября 2020, среда, 10:06 72
Мир 2020-09-16T10:15:02+03:00
Українські Новини
40 человек стали жертвами столкновения поезда со школьным автобусом в Новой Зеландии

40 человек стали жертвами столкновения поезда со школьным автобусом в Новой Зеландии

Константин Долгий
ДТП, Новая Зеландия, Полинезия
Место столкновения поезда и школьного автобуса. Фото: rnz.co.nz
Место столкновения поезда и школьного автобуса. Фото: rnz.co.nz

В то время как в Киеве дорожная авария забрала жизни троих человек, в Новой Зеландии один человек погиб и еще не менее 40 пострадали после того, как железнодорожный состав протаранил школьный автобус. Об этом сообщает издание RNZ, передают Українські Новини.

Инцидент произошел в среду, 16 сентября, в районе населенного пункта Пальмерстон-Норт на Северном Острове. По словам очевидцев происшествия, пишет издание, поезд врезался в середину автобуса, который был заполнен детьми.

В результате несколько десятков человек получили травмы. Известно, что прибывшие на место бригады скорой помощи госпитализировали семерых человек. Все они находятся в стабильном состоянии.

Сообщается, что водитель автобуса, который столкнулся с поездом, погиб на месте от полученных травм.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Днипре маршрутное такси столкнулось с такси, в результате чего травмы получила девушка.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла погибли два человека. С травмами разной степени тяжести медики госпитализировали еще двоих пострадавших.

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