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10 сентября 2020, четверг, 23:45 1273
Происшествия 2020-09-11T00:30:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области произошло тройное ДТП с погибшими и пострадавшими

В Киевской области произошло тройное ДТП с погибшими и пострадавшими

Ольга Фандорина
Авария, ДТП, смертельное ДТП, ДТП в Киевской области
ДТП. Фото: kv.npu.gov.ua
ДТП. Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей и мотоцикла. В результате аварии погибли двое человек и еще двое получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло на автодороге Борисполь-Днепр вблизи села Свитанок Переяслав-Хмельницкого района.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda, после чего столкнулся с автомобилем "ВАЗ", и в дальнейшем водитель мотоцикла совершил столкновение с авто "ВАЗ".

От полученных травм на месте аварии погиб 40-летний водитель мотоцикла и 69-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ". Телесные повреждения получил 71-летний водитель этого ж авто, а также водитель KIA. Их госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля в Днепропетровской области перевернулся автобус: пострадали 15 человек, водитель убежал.

Также за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона. 

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