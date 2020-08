Ученые выяснили, способен ли коронавирус оставаться жизнеспособным на замороженных продуктах

После того, как ученые выяснили, что летняя температура не поможет остановить эпидемию коронавируса, на прошлой неделе Китай ужесточил контроль за импортированными мясом и морепродуктами (а в некоторых регионах ввоз вовсе запретили), после того как следы коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на упаковках ввезенных из-за границы замороженных продуктов питания. Помимо этого, частицы возбудителя заболевания Covid-19 выявили на замороженных куриных крылышках из Бразилии и на упаковках замороженных креветок из Эквадора.

Как пишет Naked Science, поскольку количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания продолжает расти и "необъяснимые" вспышки происходят в странах, где достаточно долго наблюдалась стабилизация ситуации, таких как Вьетнам или Новая Зеландия, то все вместе это вызывает опасения: а не распространяется ли коронавирус через замороженные продукты, которые импортируют из стран, где эпидемию пока не удалось победить?

Вирусы могут сохранять жизнеспособность до двух лет при температуре минус 20 градусов по Цельсию, однако специалисты и власти неоднократно заявляли: пока нет убедительных доказательств того, что SARS-CoV-2 способен "жить" на подвергнутой заморозке еде. И исследование ученых из Сингапура и Ирландии, опубликованное недавно на портале препринтов BioRxiv.org, предоставляет новые данные по этой теме.

"Возможно, в регионах, где происходят внезапные вспышки коронавируса, его искоренения так и не добились, а передача продолжилась неустановленным способом. Чтобы скрытая передача привела к возобновлению эпидемии, потребуется несколько месяцев с момента последнего выявленного случая заболевания. <…> Еще одна возможность объяснить возобновление эпидемии — ввоз зараженных продуктов питания. Нам известна такая особенность пандемии Covid-19, как наличие заболевших на предприятиях по переработке мяса и морепродуктов. В Великобритании вспышки коронавируса вызвали перебои в работе птицеперерабатывающего комбината и производителей готовых блюд для супермаркетов. Обработка рыбы на заводах по производству тунца в Португалии и Гане была приостановлена ​​после того, как рабочие в обеих странах дали положительный результат на Covid-19. В Германии более 1500 рабочих одной из крупнейших боен в Гютерсло также дали положительный результат на это заболевание. В Пекине SARS-CoV-2 обнаружили на рабочих поверхностях на местном рынке, включая разделочную доску, которая использовалась для нарезки импортного лосося", — объясняют авторы новой работы.

Ученые напоминают, что SARS-CoV-2 оставался жизнеспособным не более четырех часов на поверхностях из меди при 21–23 ° C, не более суток — на картоне и не более трех дней — на поверхностях из нержавеющей стали и пластика.

Они решили лабораторным методом оценить выживаемость коронавируса на охлажденных и замороженных мясе и лососе в течение трех недель, чтобы тем самым выяснить, действительно ли внезапные вспышки Covid-19 в некоторых странах могут быть связаны с импортом продуктов питания. Ученые купили в местных супермаркетах лосось, куриное мясо и свинину и нарезали их на кубики. После этого каждый обработали раствором, содержащим частицы SARS-CoV-2. Образцы хранили при трех температурных режимах: плюс 4 ° C, минус 20 ° C и минус 80 ° C. Жизнеспособность вируса оценивали на первый, второй, пятый, седьмой, 14-й и 21-й дни после инокуляции (введение живых микроорганизмов, инфицированного материала или сыворотки в ткани растений, животных или питательные среды).

"Титр SARS-CoV-2 оставался постоянным при плюс 4 ° C, минус 20 ° C и минус 80 ° C на протяжении всего эксперимента. Инфекционность (способность паразитического микроорганизма выживать в организме хозяина, преодолевая неспецифичные защитные механизмы. — Прим. ред.) сохранялась в течение трех недель как в охлажденных (плюс 4 ° C), так и в замороженных (минус 20 ° C и 80 ° C) образцах", — сообщили результаты ученые.

По их словам, хотя Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заразиться коронавирусом через пищу или упаковку продуктов крайне маловероятен, с уверенностью можно говорить лишь одно: зараженная пища просто не служит основным путем передачи. А вот на тот факт, что подобные продукты питания попадают в регионы, которым наконец-то удалось остановить прирост заболевших Covid-19, нельзя игнорировать.

"Необходимо понимать, что вирус может "выживать" при транспортировке и хранении. Очаги Covid-19 среди рабочих на бойнях и мясоперерабатывающих предприятиях во многих странах могут быть связаны с факторами, способствующими передаче вируса, такими как скопление людей, плохая вентиляция и общение в непосредственной близости друг от друга из-за шума в таких местах. Сотрудники могут приходить на работу, даже если заболели, они могут жить в переполненных домах и путешествовать в переполненном транспорте. Загрязнение рабочих мест, вероятно, нельзя предотвратить, поскольку на таких предприятиях низкая температура воздуха и отсутствует УФ-излучение. Поскольку в организме инфицированных рабочих и в окружающей среде присутствует значительное количество вирусов, заражение продуктов SARS-CoV-2 возможно во время разделки и обработки", — подытожили авторы исследования.

