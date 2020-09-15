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15 сентября 2020, вторник, 05:00 652
Lifestyle 2020-09-15T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник Овны, Весы и Водолеи могли избавиться от всех тревог, сегодня Близнецы, Девы и Рыбы могут столкнуться с трудностями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 15 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет неоднозначный период, в течение которого предстоит много и упорно работать. Звезды поставят перед ними задачи, которые предстоит выполнить в сразу, чтобы избежать потерь. В это время не следует начинать что-то новое, пока не завершите ранее начатые дела и не увидите результат своих действий. Во вторник также стоит уделить внимание своему здоровью или заняться спортом.

Девы

Сложный день, который преподнесет множество неприятных сюрпризов. В этот день обратите внимание на общение с окружающими. Звезды предупреждают о том, что любая ситуация может стать конфликтной. Общение, в ходе которого Девы будут склонны недооценивать своего партнера, может стоить представителям знака дорого. Обиды, возникшие в этот период, еще будут длиться длительное время.

Рыбы

В этот день важно действовать осмотрительно и тщательно обдумывать свои действия. Недопустимы суета и беспечность в отношении к делам. Во вторник звезды советуют прислушиваться к советам со стороны и не упрямтвовать. Также предстоит выполнить свои обещания и завершить ранее начатые дела, это позволит вскоре построить планы на перспективу. Не удастся избежать сложностей и в личных отношениях. Звезды советуют не спешить с переменами и стараться укрепить уже существующие связи со второй половинкой.

Как сообщали Українські Новини, синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь.

Кроме того, к добыче ресурсов Луны NASA хочет привлечь частные компании.

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