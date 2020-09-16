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16 вересня 2020, середа, 05:00 7
Lifestyle 2020-09-16T08:30:02+03:00
Українські Новини
На стороні трьох знаків зодіаку будуть зірки сьогодні, — астролог

На стороні трьох знаків зодіаку будуть зірки сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Астрологія, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Тоді як у вівторок Близнюки, Діви і Риби стикалися з труднощами, сьогодні зірки принесуть удачу Левам, Стрільцям і Козерогам. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в середу, 16 вересня, розкажуть Українські Новини.

Лев

Левів чекає сприятливий період для фінансових справ, також вдалими будуть великі придбання. Крім того, для досягнення запланованих цілей представникам знака не доведеться витрачати багато зусиль, все буде складатися якомога краще. У цей день дійте в рамках встановлених правил, новий підхід до рішень в середу буде малоефективним і не спрацює правильно. Леви можуть розраховувати на розвиток  відносин, не виключені нові знайомства.

Стрілець

Стрільців чекає наповнений цікавими подіями день. У цей час слід прислухатися до своєї інтуїції і діяти, виходячи з поточних обставин. У середу зірки радять планувати важливі зустрічі і справи на перспективу, не зациклюватися на дрібницях. Також не виключені грошові надходження, якими потрібно розпорядитися з розумом. Не варто пускати свої гроші на вітер. Краще сплануйте всі покупки на найближчий період.

Козеріг

Це буде сприятливий період для початку нових справ і прояву ініціативи в роботі. У цей день важливо визначитися з напрямком своїх дій, чітко розуміти цілі. У цей день важливо не лінуватися і не упустити свій шанс досягти успіху. Козерогам в середу варто концентрувати свою увагу на першочергових завданнях і намагатися зробити якомога більше потрібних і корисних справ. Вечір проведіть активно в компанії друзів і близьких.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи розповіли, у яких знаків зодіаку настане біла смуга в другій половині вересня.

Раніше астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими цієї осені-2020 .

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