У Скорпионов возможны трудности на работе, а Рыб ждет плодотворный период, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как вторая половина месяца сулит начало белой полосы четырем знакам зодиака, сегодня астролог советует не отвлекаться на мелочи, чтобы исполнить все задуманное. Подробным астрологическим прогнозом на среду, 16 сентября, поделился Павел Глоба.

Овен

В этот день важно будет больше внимания уделить тем делам, которые возникли у Овнов спонтанно. При этом на работе представители знаков смогут достичь хороших результатов, если не будут отвлекаться на мелочи. Учитесь правильно выставлять приоритеты. Вечером обязательно как следует отдохните.

Телец

Старайтесь не спешить и не подгонять себя никуда. Только так сможете справиться со всеми делами быстро и эффективно. На все советы и выпады со стороны реагируйте быстро и резко – не давайте своим обидчикам шанса. Но старайтесь при этом не влезать в конфликты. Обязательно найдите время для занятий по душе.

Близнецы

Не берите на себя больше обязанностей, чем можете себе позволить и не загоняйте себя. Это плохо скажется на здоровье и работоспособности. Не стоит спешить с принятием решений. Проявляйте больше бдительности и внимательности к деталям – они в среду имеют значение.

Рак

В среду Ракам важно держать свои эмоции при себе, иначе проблем не оберетесь. На работе велика вероятность скандала, поэтому старайтесь контролировать свои слова и действия. Избегайте критики в чей-либо адрес. Вечер проведите в компании приятных вам людей и постарайтесь отключить все негативные эмоции.

Лев

Львов ждет хороший день, когда настроение будет соответствовать поступкам. Любые дела будут вам под силу, если полностью сможете сконцентрироваться на задаче. Старайтесь больше находиться на свежем воздухе и в окружении приятных людей.

Дева

Девам не стоит браться за слишком важные и серьезные дела – есть вероятность упустить что-то важное. Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей. В это время лучше всего пойдет творческая работа. Вечером обязательно уделите немного времени себе и тем занятиям, которые приносят удовольствие.

Весы

Старайтесь насладиться хорошим настроением и удачным решением всех запланированных дел. Кроме того, Весам в среду легко будет даваться новая информация, поэтому смело записывайтесь на курсы, слушайте семинары и читайте книги. Не делайте ничего, к чему не лежит душа. В отношениях с любимым человеком проявите больше терпения и тепла.

Скорпион

В среду Скорпионы могут столкнуться с различными трудностями, которые возникнут на работе. Старайтесь держать эмоции под контролем, чтобы не усугубить ситуацию. При этом хорошо будет проходить любое лечение и процедуры по уходу за собой. Вечер посвятите себе и тем занятиям, которые приносят удовольствие и помогают расслабиться.

Стрелец

Отличный день для любых начинай как в рабочих делах, так и в личных. Стрельцы легко могут решать задачи по работе, которые давно откладывали, но которые помогут подняться по карьерной лестнице. А в любовных делах важно сегодня добавить немного романтики и они выйдут на новый уровень.

Козерог

Козерогам важно сосредоточиться на решении профессиональных дел. Смело беритесь за самые смелые и важные задачи, которые будут ставить. Не стоит просить кого-то о помощи, ведь представителям этого знака будет по силам самим со всем справиться. Обязательно устройте ужин с любимым человеком, с которым сможете отвлечься от любых дел и отдохнуть после напряженного рабочего дня.

Водолей

Старайтесь уверенно двигаться к достижению целей, которые перед собой ставите. При этом старайтесь не отвлекаться на мелочи, не давать советы тем, кто их не просит и не осуждать людей. В конечном итоге это может сыграть с Водолеями плохую шутку. Время браться за дела и перестать бояться ответственности.

Рыбы

У Рыб наступит плодотворный период не только в рабочих делах, а и в личных. Представители знака могут легко достичь хороших результатов в профессиональных делах и наладить свою личную жизнь. Главное во всех этих процессах – ставить себя на первое место. Вечером уделите время любимым бьюти-процедурам.

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