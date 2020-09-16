У Скорпіонів можливі труднощі на роботі, а Риб чекає плідний період, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Тоді як друга половина місяця обіцяє початок білої смуги чотирьом знакам зодіаку , сьогодні астролог радить не відволікатися на дрібниці, щоб виконати все задумане. Докладним астрологічним прогнозом на середу, 16 вересня, поділився Павло Глоба .

Овен

У цей день важливо буде більше уваги приділити тим справам, які виникли у Овнів спонтанно. При цьому на роботі представники знаків зможуть досягти хороших результатів, якщо не будуть відволікатися на дрібниці. Вчіться правильно виставляти пріоритети. Увечері обов'язково як слід відпочиньте.

Телець

Намагайтеся не поспішати і не підганяти себе нікуди. Тільки так зможете впоратися з усіма справами швидко і ефективно. На всі поради і випади з боку реагуйте швидко і різко — не давайте своїм кривдникам шансу. Але намагайтеся при цьому не влазити в конфлікти. Обов'язково знайдіть час для занять до душі.

Близнюки

Не беріть на себе більше обов'язків, ніж можете собі дозволити і не заганяйте себе. Це погано позначиться на здоров'ї і працездатності. Не варто поспішати з прийняттям рішень. Проявляйте більше пильності і уважності до деталей — вони в середу мають значення.

Рак

У середу Ракам важливо тримати свої емоції при собі, інакше проблем не уникнути. На роботі велика ймовірність скандалу, тому намагайтеся контролювати свої слова і дії. Уникайте критики в будь-чию адресу. Вечір проведіть у компанії приємних вам людей і постарайтеся відключити всі негативні емоції.

Лев

Левів чекає хороший день, коли настрій буде відповідати вчинкам. Будь-які справи будуть вам під силу, якщо повністю зможете сконцентруватися на задачі. Намагайтеся більше перебувати на свіжому повітрі і в оточенні приємних людей.

Діва

Дівам не варто братися за дуже важливі і серйозні справи — є ймовірність втратити щось важливе. Можна зав'язувати нові знайомства, приймати гостей. У цей час найкраще піде творча робота. Увечері обов'язково приділіть трохи часу собі і улюбленим справам.

Терези

Намагайтеся насолодитися гарним настроєм і вдалим вирішенням усіх запланованих справ. Крім того, Терезам в середу легко буде даватися нова інформація, тому сміливо записуйтеся на курси, слухайте семінари та читайте книги. Не робіть нічого, до чого не лежить душа. У відносинах з коханою людиною проявіть більше терпіння і тепла.

Скорпіон

У середу Скорпіони можуть зіткнутися з різними труднощами, які виникнуть на роботі. Намагайтеся тримати емоції під контролем, щоб не погіршити ситуацію. При цьому добре буде проходити будь-яке лікування і процедури з догляду за собою. Вечір присвятіть собі і тим заняттям, які приносять задоволення і допомагають розслабитися.

Стрілець

Відмінний день для будь-яких починай як в робочих справах, так і в особистих. Стрільці легко можуть вирішувати завдання по роботі, які давно відкладали, але які допоможуть піднятися по кар'єрних сходах. А в любовних справах важливо сьогодні додати трохи романтики і вони вийдуть на новий рівень.

Козерог

Козерогам важливо зосередитися на вирішенні професійних справ. Сміливо беріться за найскладніші і важливі завдання, які будуть ставити. Не варто просити когось про допомогу, адже представникам цього знаку буде під силу самим з усім впоратися. Обов'язково влаштуйте вечерю з коханою людиною, з яким зможете відволіктися від будь-яких справ і відпочити після напруженого робочого дня.

Водолій

Намагайтеся впевнено рухатися до досягнення цілей, які перед собою ставите. При цьому намагайтеся не відволікатися на дрібниці, не давати поради тим, хто їх не просить і не засуджувати людей. В кінцевому підсумку це може зіграти з Водоліями поганий жарт. Час братися за справи і перестати боятися відповідальності.

Риби

У Риб настане плідний період не тільки в робочих справах, а й у особистих. Представники знаку можуть легко досягти хороших результатів у професійних справах і налагодити своє особисте життя. Головне у всіх цих процесах — ставити себе на перше місце. Увечері приділіть час улюбленим б'юті-процедурам.

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