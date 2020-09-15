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15 сентября 2020, вторник, 23:30 540
Выборы 2020-09-16T00:45:01+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировала журналиста Крутчака кандидатом в депутаты в округе №208 Черниговской области

ЦИК зарегистрировала журналиста Крутчака кандидатом в депутаты в округе №208 Черниговской области

Анна Рудык
Выборы, Василий Крутчак , Выборы в Раду, Местные выборы-2020
Василий Крутчак
Василий Крутчак

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала члена политической партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" Василия Крутчака кандидатом в депутаты Верховной Рады в округе №208 Черниговской области, где на выборы депутата Рады хотят потратить почти 3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Рассмотрев заявление политической партии "Право-консервативная партия Украины "Северный путь" вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Василия Крутчака, выдвинутого 9 сентября 2020 года на IX Съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, комиссия зарегистрировала указанного кандидата в народные депутаты", - говорится в нем.

Крутчак баллотировался на промежуточных выборах в Раду в 2015 году как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу №205 (Черни гов).

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