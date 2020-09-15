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  • У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра
15 сентября 2020, вторник, 19:07 313
Политика 2020-09-15T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра

У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра

Ольга Фандорина
Рейтинг, Выборы мэра, Выборы мэра Киева, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", электоральный рейтинг мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко в сентябре вырос на 1,9 процентных пункта до 43,6% по сравнению с июлем, у телеведущего Сергея Притулы рейтинг снизился на 1,8 п. п. до 9,8%, а у депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирины Верещук упал на 2,5 п.п. до 6,9%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Опрос проводился 4-9 сентября среди 1,2 тыс. совершеннолетних жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера (предыдущий опрос был проведен 26-27 июля).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.

В сентябре среди тех, кто принял бы участие в выборах мэра Киева и определился с кандидатом, Кличко отдали бы голоса 43,6% респондентов (в июле – 41,7%), Притуле – 9,8% (в июле – 11,6%), Верещук – 6,9% (в июле 9,4%).

6,4% респондентов проголосовали бы за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского (в июле – 9%), 5,8% - за бывшего председателя Киевгорадминистрации Александра Попова (ранее - 4,5%), 4,2% - за бывшего мэра Киева Александра Омельченко (ранее - 3,3%).

Еще 4% отдали бы голос за журналиста Дмитрия Гордона.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах мэра Киева букмекеры давали Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу.

Верещук вызвала Кличко на дебаты.

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