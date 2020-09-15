Заболеваемость ВИЧ продолжает падать. За месяц 1,3 тыс. новых случаев

После того, как в июле в Украине уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ и СПИД, в

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В августе 2020 года в Украине официально зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, 191 человек умер от СПИДа", - сказано в нем.

Среди новых случаев преобладает гетеросексуальный путь инфицирования - 740 случаев.

В 25 случаях констатирован гомосексуальный путь инфицирования, в 550 случаях - инъекционный, в 160 случаях - передача инфекции ребенку от матери (отмечается, что в последнем случае большинство из пациентов после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции).

В 10 случаях путь инфицирования не установлен.

Как сообщали Українськi Новини, часть средств, которые должны были быть потрачены на лечение ВИЧ, использовались не по назначению.

Также Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

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