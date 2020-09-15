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15 сентября 2020, вторник, 20:33 887
Общество 2020-09-15T20:45:01+03:00
Українські Новини
Заболеваемость ВИЧ продолжает падать. За месяц 1,3 тыс. новых случаев

Заболеваемость ВИЧ продолжает падать. За месяц 1,3 тыс. новых случаев

Анна Рудык
СПИД, ВИЧ, Инфицированные ВИЧ, Заболеваемость СПИД
СПИД. Фото: spid.ru
СПИД. Фото: spid.ru

После того, как в июле в Украине уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ и СПИД, в августе был зарегистрирован 1 331 новый случай вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 346 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В августе 2020 года в Украине официально зарегистрирован 1 331 новый случай ВИЧ-инфекции, у 346 пациентов диагностирован СПИД, 191 человек умер от СПИДа", - сказано в нем.

Среди новых случаев преобладает гетеросексуальный путь инфицирования - 740 случаев.

В 25 случаях констатирован гомосексуальный путь инфицирования, в 550 случаях - инъекционный, в 160 случаях - передача инфекции ребенку от матери (отмечается, что в последнем случае большинство из пациентов после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции).

В 10 случаях путь инфицирования не установлен.

Как сообщали Українськi Новини, часть средств, которые должны были быть потрачены на лечение ВИЧ, использовались не по назначению.

Также Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

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