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11 августа 2020, вторник, 19:17 372
Медицина 2020-08-11T19:45:13+03:00
Українські Новини
Заболеваемость туберкулезом в Украине за месяц резко возросла

Заболеваемость туберкулезом в Украине за месяц резко возросла

Надежда Комендантова
Туберкулез, Центр общественного здоровья, смертность от туберкулеза, эпидемия туберкулеза
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В июле зарегистрировано 1 530 случаев туберкулеза, в то время, как месяцем ранее это показатель был на уровне 1 199 случаев.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В июле 2020 года в Украине зарегистрировано 1 530 случаев туберкулеза", - сказано в нем.

При этом у 1 256 пациентов туберкулез зарегистрирован впервые.

У 274 пациентов зарегистрирован рецидив, 34 пациента возобновили лечение после перерыва, 95 пациентов начали повторное лечение после неудачного.

Среди пациентов, у которых в июне зарегистрирован туберкулез, преобладают мужчины (1 079 случаев), жители городов (1 019 случай).

Отмечается, что 345 пациентов начали лечение мультирезисцентного туберкулеза.

Всего по состоянию на июль от туберкулеза лечилось 15 219 человек.

Как сообщали Українськi Новини, ученые считают, что в мире около 1,4 миллионов человек могут умереть от туберкулеза из-за борьбы с коронавирусом.

Тем временем, в апреле было зарегистрировано 1 254 случая туберкулеза

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