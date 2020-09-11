Безголевая ничья. "Динамо" впервые не смогло обыграть противника при Луческу

Киевское "Динамо" в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги не смогло обыграть черниговскую "Десну". Об этом сообщает УПЛ. Матч состоялся сегодня, 11 сентября, в Киеве, на НСК "Олимпийский". Еще в прошлом сезоне чемпионата Украины "Десна" запомнилась как одна из самых неудобных для киевлян команд. Команды так и не смогли открыть счет в этом матче. Результат встречи – 0-0. Интересно, что в сегодняшнем матче прервались сразу 2 серии: домашняя голевая "Динамо", которая длилась более полутора лет, и голевая "Десны", которая длилась 14 матчей. Таким образом киевская команда впервые при Луческу не смогла обыграть команду соперника. 2-ой тур УПЛ продолжится завтра. Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории авторы перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко, указав, что он выступал за туринский "Ювентус", в то время как Шевченко играл за "Милан". Кроме того, тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки и перепутал игрока, которого выпустил в стартовом составе.