Безголевая ничья. "Динамо" впервые не смогло обыграть противника при Луческу

Матч состоялся сегодня, 11 сентября, в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Еще в прошлом сезоне чемпионата Украины "Десна" запомнилась как одна из самых неудобных для киевлян команд.

Команды так и не смогли открыть счет в этом матче.

Результат встречи – 0-0.

Интересно, что в сегодняшнем матче прервались сразу 2 серии: домашняя голевая "Динамо", которая длилась более полутора лет, и голевая "Десны", которая длилась 14 матчей.

Таким образом киевская команда впервые при Луческу не смогла обыграть команду соперника.

2-ой тур УПЛ продолжится завтра.

Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории авторы перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко, указав, что он выступал за туринский "Ювентус", в то время как Шевченко играл за "Милан".

Кроме того, тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки и перепутал игрока, которого выпустил в стартовом составе.

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