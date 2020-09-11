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11 сентября 2020, пятница, 21:36 36
Спорт 2020-09-11T21:36:10+03:00
Українські Новини
Безголевая ничья. "Динамо" впервые не смогло обыграть противника при Луческу

Безголевая ничья. "Динамо" впервые не смогло обыграть противника при Луческу

Александр Савич
Футбол, Десна, ничья, Динамо Киев, Премьер-лига Украины
"Динамо" и "Десна" сыграли вничью 11 сентября. Фото: upl.ua

Киевское "Динамо" в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги не смогло обыграть черниговскую "Десну". Об этом сообщает УПЛ.

Матч состоялся сегодня, 11 сентября, в Киеве, на НСК "Олимпийский".

Еще в прошлом сезоне чемпионата Украины "Десна" запомнилась как одна из самых неудобных для киевлян команд. 

Команды так и не смогли открыть счет в этом матче.

Результат встречи – 0-0.

Интересно, что в сегодняшнем матче прервались сразу 2 серии: домашняя голевая "Динамо", которая длилась более полутора лет, и голевая "Десны", которая длилась 14 матчей.

Таким образом киевская команда впервые при Луческу не смогла обыграть команду соперника.

2-ой тур УПЛ продолжится завтра.

Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории авторы перепутали клуб, за который играл в Италии Андрей Шевченко, указав, что он выступал за туринский "Ювентус", в то время как Шевченко играл за "Милан".

Кроме того, тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки и перепутал игрока, которого выпустил в стартовом составе.

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