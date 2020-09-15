Сегодня "Динамо" начинает свой путь в еврокубках. Где смотреть матч

Вслед за началом нового сезона Английской Премьер-лиги, сегодня, 15 сентября, состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и алкмарским "АЗ". Об этом сообщает УЕФА. Команды сыграют в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Встреча пройдет без зрителей. В этом году 3-ий раунд квалификации Лиги чемпионов проходит не в двухматчевом формате, как всегда, а в одноматчевом. Кто отправится в плей-офф квалификации, а кто вылетит из розыгрыша ЛЧ и отправится в Лигу Европы, решится сегодня. В случае победы, киевское "Динамо" в плей-офф квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары 3-го раунда квалификации "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Вена, Австрия). Также известно, что сегодня киевляне сыграют в белой, "домашней" форме. Начало встречи в 20:00. Прямая трансляция на канале "2+2". Как сообщали Українські новини, во 2-ом туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" не смогло обыграть черниговскую "Десну", и впервые потеряло очки при Луческу. Также 9 сентября исполнилось 45 лет легендарному голу Олега Блохина в ворота мюнхенской "Баварии" в Суперкубке УЕФА.