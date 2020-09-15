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15 сентября 2020, вторник, 15:31 415
Спорт 2020-09-15T16:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня "Динамо" начинает свой путь в еврокубках. Где смотреть матч

Сегодня "Динамо" начинает свой путь в еврокубках. Где смотреть матч

Александр Савич
Футбол, Лига Чемпионов, Динамо Киев, еврокубки, Лига Чемпионов УЕФА
Сегодня киевское
Сегодня киевское "Динамо" поборется за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Фото: sport.bigmir.net

Вслед за началом нового сезона Английской Премьер-лиги, сегодня, 15 сентября, состоится матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и алкмарским "АЗ". Об этом сообщает УЕФА.

Команды сыграют в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Встреча пройдет без зрителей.

В этом году 3-ий раунд квалификации Лиги чемпионов проходит не в двухматчевом формате, как всегда, а в одноматчевом. Кто отправится в плей-офф квалификации, а кто вылетит из розыгрыша ЛЧ и отправится в Лигу Европы, решится сегодня.

В случае победы, киевское "Динамо" в плей-офф квалификации ЛЧ сыграет с победителем пары 3-го раунда квалификации "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Вена, Австрия).

Также известно, что сегодня киевляне сыграют в белой, "домашней" форме.

Начало встречи в 20:00. Прямая трансляция на канале "2+2".

Как сообщали Українські новини, во 2-ом туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" не смогло обыграть черниговскую "Десну", и впервые потеряло очки при Луческу.

Также 9 сентября исполнилось 45 лет легендарному голу Олега Блохина в ворота мюнхенской "Баварии" в Суперкубке УЕФА.

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