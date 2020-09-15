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15 сентября 2020, вторник, 22:01 462
Политика 2020-09-15T22:15:07+03:00
Українські Новини
В Telegram произошел глобальный сбой: не работает приложение в Украине и Беларуси

В Telegram произошел глобальный сбой: не работает приложение в Украине и Беларуси

Ольга Фандорина
Украина, Telegram, Сбой в работе, Беларуси
Telegram. Фото: meduza.io
Telegram. Фото: meduza.io

Во вторник, 15 сентября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, проблемы со связью возникают у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация в Бразилии, Украине и Беларуси. Об этом сообщают данные сервиса downdetector.

Больше всего на работу мессенджера жалуются жители Беларуси, Украины, России, Индии, Бразилии и Малайзии.

По данным сервиса, в 97% случаев проблемы связаны с подключением Telegram к сети интернет, а в 2% - не отправляются сообщения.

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Ранее из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

В приложении Monobank  тоже были сбои. Пользователи сервиса сообщали, что не вводится пароль и они не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации).

В июле одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber резко перестала работать на устройствах Apple. Об этом свидетельствовали неудачные попытки пользователей системы iOS открыть мессенджер.

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