Сытник нарушает закон, игнорируя решение КС о незаконности его назначения, – заявление в ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) должно расследовать невыполнение Артемом Сытником решения Конституционного Суда Украины о незаконности его назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в заявлении народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы, обнародованном на его странице в социальной сети Facebook.

"28 августа Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Учитывая то, что правовые основания в виде акта о его назначении перестали существовать, он не вправе осуществлять полномочия директора НАБУ с момента принятия соответствующего решения КСУ. Однако Сытник, зная достоверно о таком решении суда, не принял никаких мер по выполнению решения суда и завершения своего пребывания на должности, даже наоборот – он продолжил называть себя директором НАБУ и совершать действия по выполнению полномочий, тем самым умышленно не выполняя решение суда", - сказано в документе.

Илья Кива подчеркнул , что Сытник фактически самовольно присвоил властные полномочия и звание служебного лица.

"После потери полномочий, игнорируя то, что директор несет ответственность за деятельность НАБУ, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мер, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц, Сытник продолжил организовывать работу НАБУ. Он также продолжает издавать приказы, распоряжения, поручения, которые обязательны для выполнения сотрудниками НАБУ, занимается вопросами относительно поощрения и дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников НАБУ, а также выдает разрешения на использование средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий НАБУ. Он имеет доступ к гостайне", - отметил нардеп.

При этом он подчеркнул: "Все вышеизложенное свидетельствует, что в действиях Сытника содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения) и ст. 353 УК Украины (своевольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица). Прошу вас внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство в отношении А. Сытника", - говорится в заявлении.

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