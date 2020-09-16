С начала месяца виноград оптом подорожал на треть, а огурцы обвалились в цене

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной культуры на протяжении последних двух недель (28 августа - 11 сентября) показывают разнонаправленную динамику", - сказал он.

В частности, цены на помидоры сохранились на уровне 19-20 гривен/кг, при этом огурцы подешевели почти на 33% до 14 гривен/кг.

В свою очередь цены на молодой картофель остались на уровне 6-7 гривен/кг, на лук - на уровне 3-3,5 гривен/кг лук, также не изменилась стоимость моркови (5,5 гривны/кг) и свеклы (3-4 гривны/кг).

За последние две недели цены на перец снизились на 12-20% - перец сладкий зеленый в среднем стоит 14 гривен/кг, перец желтый сладкий - 24 гривны/кг, перец сладкий красный - 23 гривны/кг.

Незначительно выросла цена на сливу - с 10-14 гривен/кг до 12-15 гривен/кг по сравнению с 28 августа, при этом персики за указанный период подорожали почти на 28% до 30-32 гривен/кг.

По состоянию на 11 сентября стоимость груш сохранилась на уровне 42-45 гривен/кг, ежевики - 50 гривен/кг.

В течение последних двух недель голубика подорожала почти на 35% до 230 гривен/кг, виноград - на 33% до 50 гривен/кг.

Начиная с конца августа цены на дыни и арбузы остаются неизменными, в среднем арбуз можно приобрести за 2-2,5 гривны/кг, дыню - за 4 гривны/кг.

Цены на грецкие орехи также сохранились на уровне 150-160 гривен/кг.

Как сообщали Українськi Новини, аналитики прогнозируют, что к концу года подорожает весь борщевой набор.

Тем временем, свекла в Украине дешевеет.

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