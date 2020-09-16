С начала месяца виноград оптом подорожал на треть, а огурцы обвалились в цене

В то время, как в Украине зафиксировали рекордные цены на подсолнечное масло, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) констатирует, что по состоянию на 11 сентября по сравнению с 28 августа оптовые цены на огурцы снизились на 33% до 14 гривен\/кг, а на виноград повысились на 33% до 50 гривен\/кг. Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный. "Закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной культуры на протяжении последних двух недель (28 августа - 11 сентября) показывают разнонаправленную динамику", - сказал он. В частности, цены на помидоры сохранились на уровне 19-20 гривен\/кг, при этом огурцы подешевели почти на 33% до 14 гривен\/кг. В свою очередь цены на молодой картофель остались на уровне 6-7 гривен\/кг, на лук - на уровне 3-3,5 гривен\/кг лук, также не изменилась стоимость моркови (5,5 гривны\/кг) и свеклы (3-4 гривны\/кг). За последние две недели цены на перец снизились на 12-20% - перец сладкий зеленый в среднем стоит 14 гривен\/кг, перец желтый сладкий - 24 гривны\/кг, перец сладкий красный - 23 гривны\/кг. Незначительно выросла цена на сливу - с 10-14 гривен\/кг до 12-15 гривен\/кг по сравнению с 28 августа, при этом персики за указанный период подорожали почти на 28% до 30-32 гривен\/кг. По состоянию на 11 сентября стоимость груш сохранилась на уровне 42-45 гривен\/кг, ежевики - 50 гривен\/кг. В течение последних двух недель голубика подорожала почти на 35% до 230 гривен\/кг, виноград - на 33% до 50 гривен\/кг. Начиная с конца августа цены на дыни и арбузы остаются неизменными, в среднем арбуз можно приобрести за 2-2,5 гривны\/кг, дыню - за 4 гривны\/кг. Цены на грецкие орехи также сохранились на уровне 150-160 гривен\/кг. Как сообщали Українськi Новини, аналитики прогнозируют, что к концу года подорожает весь борщевой набор. Тем временем, свекла в Украине дешевеет.