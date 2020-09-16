подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • С начала месяца виноград оптом подорожал на треть, а огурцы обвалились в цене
16 сентября 2020, среда, 06:00 571
Экономика 2020-09-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
С начала месяца виноград оптом подорожал на треть, а огурцы обвалились в цене

С начала месяца виноград оптом подорожал на треть, а огурцы обвалились в цене

Анна Рудык
Цены, Виноград, Цены на продукты, Цены на огурцы
Виноград. Фото: pixabay.com/Couleur
Виноград. Фото: pixabay.com/Couleur

В то время, как в Украине зафиксировали рекордные цены на подсолнечное масло, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) констатирует, что по состоянию на 11 сентября по сравнению с 28 августа оптовые цены на огурцы снизились на 33% до 14 гривен/кг, а на виноград повысились на 33% до 50 гривен/кг.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБ Иван Колодяжный.

"Закупочные (оптовые) цены на рынке плодово-овощной культуры на протяжении последних двух недель (28 августа - 11 сентября) показывают разнонаправленную динамику", - сказал он.

В частности, цены на помидоры сохранились на уровне 19-20 гривен/кг, при этом огурцы подешевели почти на 33% до 14 гривен/кг.

В свою очередь цены на молодой картофель остались на уровне 6-7 гривен/кг, на лук - на уровне 3-3,5 гривен/кг лук, также не изменилась стоимость моркови (5,5 гривны/кг) и свеклы (3-4 гривны/кг).

За последние две недели цены на перец снизились на 12-20% - перец сладкий зеленый в среднем стоит 14 гривен/кг, перец желтый сладкий - 24 гривны/кг, перец сладкий красный - 23 гривны/кг.

Незначительно выросла цена на сливу - с 10-14 гривен/кг до 12-15 гривен/кг по сравнению с 28 августа, при этом персики за указанный период подорожали почти на 28% до 30-32 гривен/кг.

По состоянию на 11 сентября стоимость груш сохранилась на уровне 42-45 гривен/кг, ежевики - 50 гривен/кг.

В течение последних двух недель голубика подорожала почти на 35% до 230 гривен/кг, виноград - на 33% до 50 гривен/кг.

Начиная с конца августа цены на дыни и арбузы остаются неизменными, в среднем арбуз можно приобрести за 2-2,5 гривны/кг, дыню - за 4 гривны/кг.

Цены на грецкие орехи также сохранились на уровне 150-160 гривен/кг.

Как сообщали Українськi Новини, аналитики прогнозируют, что к концу года подорожает весь борщевой набор.

Тем временем, свекла в Украине дешевеет.

Больше новостей о: Цены Виноград Цены на продукты Цены на огурцы

Замедляет старение и способствует лечению астмы. В...
В Украине зафиксировали рекордные цены на подсолне...
На прошлой неделе оптовые цены на помидоры и морко...
Лекарства дорожают, а электроника дешевеет, но мед...
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов
МАУ на месяц перенесла спецрейс из Китая. В стране застряли украинцы, "влезшие" в долги ради дорогого билета домой
Новости
В августе Сытнику почти вдвое урезали зарплату 06:00 Документ
С начала месяца виноград оптом подорожал на треть, а огурцы обвалились в цене 06:00
Цены на яблоки в Украине снизились в полтора раза. Это самый низкий показатель за 5 лет 05:30
Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 16 сентября 05:15
Резко похолодает и ударят первые заморозки. Синоптики предупредили о смене погоды 00:00
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
НАБУ проиграло суд частному инвестору ЗТМК 14:51
больше новостей
У Притулы и Верещук за полтора месяца упал рейтинг на выборах мэра
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok