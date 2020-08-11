В июле в Украине уменьшилось количество выявленных случаев ВИЧ и СПИД

Заболеваемость ВИЧ и СПИДом в Украине в июле

Заболеваемость ВИЧ и СПИДом в Украине в июле

В июле было зарегистрировано 1 356 новых случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), у 366 человек диагностирован синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), в то время, как в июне в Украине выявили почти полторы тысячи новых случаев ВИЧ и 374 случаев СПИДа.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"В июле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа", - сказано в нем.

Среди новых случаев преобладает гетеросексуальный путь инфицирования - 783 случая.

В 29 случаях констатирован гомосексуальный путь инфицирования, в 533 случаях - инъекционный, в 177 случаях - передача инфекции ребенку от матери (отмечается, что в последнем случае большинство из пациентов после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции).

В 3 случаях путь инфицирования не установлен.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Однако часть средств, которые должны были быть потрачены на лечение ВИЧ, использовались не по назначению.