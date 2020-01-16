В декабре более 200 человек умерли от СПИДа в Украине

После того, как ученые впервые за 19 лет нашли новый штамм ВИЧ, в Украине было зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИДа) в декабре 2019.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, в декабре прошлого года в Украине официально зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 509 пациентов диагностирован СПИД, а 228 человек умерли от Спида

В Центре назвали пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2019 года:

гетеросексуальный - 1 118;

гомосексуальный - 36;

парентеральный - 426;

вертикальный - 228;

неизвестный - 7.

Также в Центре отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября прошлого года остается половой путь передачи инфекции.

Добавим, что Украина приняла Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года. Реализация Стратегии поможет охватить комплексными профилактическими услугами 90% лиц из групп населения с высоким риском поражения ВИЧ и охватить антиретровирусной терапией и достичь вирусной супрессии в 95%, что будет способствовать снижению уровня смертности от болезней, обусловленных СПИДом, на 90%.

Ранее Українські Новини писали о том, что Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Напомним, в Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек.