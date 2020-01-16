подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 20:41 21
Медицина 2020-01-16T20:42:24+02:00
Українські Новини
В декабре более 200 человек умерли от СПИДа в Украине

В декабре более 200 человек умерли от СПИДа в Украине

Таня Войтюк
ВИЧ, Болезнь, Медицина, СПИД
Шприц. Фото: pixabay
Шприц. Фото: pixabay

После того, как ученые впервые за 19 лет нашли новый штамм ВИЧ, в Украине было зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции, а 228 человек умерли от синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИДа) в декабре 2019.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, в декабре прошлого года в Украине официально зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 509 пациентов диагностирован СПИД, а 228 человек умерли от Спида

В Центре назвали пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабре 2019 года:

  • гетеросексуальный - 1 118;
  • гомосексуальный - 36;
  • парентеральный - 426;
  • вертикальный - 228;
  • неизвестный - 7.

Также в Центре отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ по состоянию на 1 ноября прошлого года остается половой путь передачи инфекции.

Добавим, что Украина приняла Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года. Реализация Стратегии поможет охватить комплексными профилактическими услугами 90% лиц из групп населения с высоким риском поражения ВИЧ и охватить антиретровирусной терапией и достичь вирусной супрессии в 95%, что будет способствовать снижению уровня смертности от болезней, обусловленных СПИДом, на 90%.

Ранее Українські Новини писали о том, что Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Напомним, в Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек.

Больше новостей о: ВИЧ Болезнь Медицина СПИД

Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране
Рада возобновила участие Украины в сессиях ПАСЕ
Новости
В конце января Гончарук поедет на экономический форум в Швейцарию 21:00
США и Ирак возобновляют антитеррористические операции 20:57
Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране 20:54
В декабре более 200 человек умерли от СПИДа в Украине 20:41
Совет по свободе слова поддерживает скорейшую ратификацию Украиной Тромской конвенции 20:31
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
До 5000 долларов: сколько зарабатывают IT-специалисты в Украине 06:10 Инфографика
больше новостей
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Курс доллара постепенно возвращается к предновогоднему минимуму 11:07 Дополнено
больше новостей
Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok