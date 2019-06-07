Минздрав утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

"МОЗ Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Это новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, вне зависимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно", - говорится в нем.

Согласно новому подходу, в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром.

С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний.

Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 гривен 40 копеек.

Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно пациент может принимать только одну таблетку ежедневно.

Новый протокол предусматривает, что диагностирование ВИЧ отныне возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей.

Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а значит, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции и достичь целей Глобальной стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90.

Кроме этого, новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять таким группам риска: людям, находящимся в дискордантных парах (в случае когда один партнер является ВИЧ-положительным, а другой - нет); мужчинам, практикующих секс с мужчинами; людям, употребляющим инъекционные наркотики; людям, оказывающим сексуальные услуги за вознаграждение.

Самая большая инновация нового протокола - введение подхода общественного здоровья для лечения и профилактики ВИЧ.

Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ предоставляться комплексно.

Основными элементами подхода общественного здоровья при лечении ВИЧ являются: использование упрощенных формуляров лекарственных средств; широкое применение комбинаций с фиксированной дозой для лечения первого ряда у взрослых, подростков и детей; оказание медицинской помощи и лекарственных средств пациентам в месте оказания медицинских услуг бесплатно; децентрализация и интеграция услуг, в т.ч. перераспределение обязанностей и применение упрощенного подхода к клиническому мониторингу.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек.

Тем временем, от ВИЧ полностью вылечили второго человека в истории.