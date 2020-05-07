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07 мая 2020, четверг, 18:25 166
Силовые структуры 2020-05-07T18:27:12+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора выявил масштабные хищения госимущества пенитенциарных учреждений

Офис генпрокурора выявил масштабные хищения госимущества пенитенциарных учреждений

Надежда Комендантова
Коррупция, СИЗО, Пенитенциарная служба, Хищения, Офис Генпрокурора
Коридор Лукьяновского СИЗО.
Коридор Лукьяновского СИЗО.

Офис генерального прокурора, который ранее открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, обнаруженные уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевский следственный изолятор (СИЗО), выявил факты хищения и растраты государственного  имущества пенитенциарных учреждений на сумму более 170 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса, передают Українськi Новини.

Согласно ему, прокуратура направила в Министерство юстиции документ прокурорского реагирования, в котором требует устранить многочисленные нарушения законодательства об использовании государственного имущества пенитенциарными учреждениями и привлечь к ответственности причастных к нарушениям должностных лиц.

По результатам прокурорских проверок, проведенных в 1-м квартале 2020 года, были обнаружены массовые системные нарушения порядка государственной регистрации прав на имущество и его использования, факты растраты и хищения госсобственности, нерационального использования госсредств учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

"...Сумма нанесенного государству ущерба составляет 170 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом Офис генпрокурора указывает, что уже есть факты привлечения руководителей пенитенциарных учреждений к уголовной ответственности.

Так, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области следователи Государственного бюро расследований сообщили руководителю одного из учреждений исполнения наказаний области о подозрении в завладении госсредствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

По данным следствия, чиновник растратил бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт столовой учреждения.

Он заключил ряд договоров с подрядными предприятиями на реконструкцию здания, которая должна была быть завершена еще в 2019 году, однако работы так и не были выполнены.

В то же время руководитель учреждения подписал акты выполненных работ и платежные документы о переводе бюджетных средств подрядчикам.

Такими действиями государству нанесен ущерб на сумму свыше 800 тыс гривен.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Офис генпрокурора сообщил об инициативе реформирования пенитенциарной системы.

Кабінет Міністрів підтримав експеримент по введенню платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

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