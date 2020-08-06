Минюст начал большую распродажу тюрем

Министерство юстиции начало большую распродажу тюрем.

Об этом заявил на брифинге министр юстиции Денис Малюська, передают Українськi Новини.

"Мы начинаем большую распродажу тюрем. Это означает, что мы начинаем массово в большом количестве распродавать недвижимое имущество пенитенциарной системы. Речь идет об учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, исправительных центрах", - сказал он.

Первый объект, предложенный для продажи, - государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)".

Малюська отметил, что на данный момент 27 тюрем в Украине находятся в "замороженном" состоянии - они не используются, при этом на их удержание и охрану тратятся деньги из государственного бюджета.

Он подчеркнул, что каждая из них может быть потенциальным объектом для продажи, интересной инвесторам.

Помимо этого, министр юстиции обозначил, что был начат процесс оптимизации 8 учреждений, которые пока функционируют, но также будут заморожены.

Он отметил, что осужденные из них будут перевезены в другие учреждения исполнения наказаний.

"Такая оптимизация стала возможной за счет уменьшения количества тюремного населения по разным причинам, в том числе из-за постепенной либерализации уголовного законодательства. Но, ключевое, распродажа тюрем не означает, что мы уменьшим количество узников, что мы будет их отпускать, что нам не будет хватать места для удержания существующих осужденных. На самом деле нет. У нас избыточное имущество, у нас его очень и очень много", - сказал Малюська.

Он отметил, что вначале планируется продажа "замороженного" имущества, далее - строительство новой инфраструктуры.

Например, планируется строительство следственных изоляторов в промышленной зоне городов или за городом, которые будут заменять СИЗО, расположенные в центре городов.

Как сообщали Українські Новини, Минюст открыл платные камеры в СИЗО в начале мая.

А позже Денис Малюська анонсировал запуск подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в СИЗО.