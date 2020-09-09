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09 сентября 2020, среда, 15:24 159 Инфографика
Общество 2020-09-09T16:45:03+03:00
Українські Новини
"Свобода", "Самопомощь", партии Ляшко и Березы не проходят в Киевсовет, – опрос

"Свобода", "Самопомощь", партии Ляшко и Березы не проходят в Киевсовет, – опрос

Сергей Паламаренко
Радикальная партия, ВО Свобода, Киевсовет, Соцопрос, Олег Тягнибок, Борислав Береза, Самопомощь, Андрей Садовый, Олег Ляшко, Местные выборы-2020, Соцгруппа
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: Pixabey
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: Pixabey

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 31 августа - 1 сентября, политические партии "Всеукраинское объеднение "Свобода" (Олег Тягнибок), "Объеднение "Самопомощь" (Андрей Садовый), Радикальная партия (Олег Ляшко) и "Эко Партия Березы" (Борислав Береза) на местных выборах 2020 года не проходят в Киевский городской совет.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса.

А именно "Свободу" поддерживают 2,6% респондентов среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, "Эко Партию Березы" - 1,5%, "Радикальную партию" - 1,1% и "Самопомощь" - 0,8%.

Отметим, в рейтинге политсил на выборах в Киевсовет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, партию "Победа Пальчевского" - 6,9%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, Партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

Аудитория опроса: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, по результатам опроса Центра Разумкова и "Социса", 46% украинцев считают, что власти плохо борются с коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возглавил рейтинг недоверия среди силовиков.

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