Верещук вызвала Кличко на дебаты

Победитель праймериз фракции "Слуга народа" на кандидата в мэры Киева Ирина Верещук пригласила на дебаты нынешнего главу столицы Виталия Кличка.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передают Українські Новини.

Сообщается, что Президент Владимир Зеленский заявил, что все кандидатуры будут проходить проверку от Службы безопасности и других правоохранительных органов, чтобы "потом не было сюрпризов". Он тоже призвал основных кандидатов провести дебаты.

"Мне кажется, что это очень важно. Именно в направлении профессиональных дебатов с точки зрения градостроительства, инфраструктуры, ЖКХ, денег, мне кажется, это будет очень интересно - увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", - сказал президент.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко не будет баллотироваться в мэры столицы от политической партии "Европейская солидарность", а от партии "Удар".

Ранее бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин бросил вызов Кличко на выборах мэра Киева.