На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу, - СМИ

По оценкам букмекеров, лидерами на выборах городского головы Киева сегодня является Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Игорь Смешко и Ирина Верещук. Причем, шансы Игоря Смешко и Ирины Верещук одинаковые – коэффициент ставок по каждому из этих кандидатов составляет 8. Об этом сообщает УНИАН.

В то же время самые высокие шансы попасть в Киевсовет имеют партии Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина, ОПЗЖ, Победа Пальчевского, УДАР и Сила и Честь. Таковы данные по результатам ставок в букмекерской конторе Фаворит спорт.

На выборах мэра столицы букмекерская контора лучшие коэффициенты ставок дает Виталию Кличко (1.10), Андрею Пальчевскому (4), Игорю Смешко (8) и Ирине Верещук (8). Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров ставок. Неожиданностью стал весомый результат Игоря Смешко, который сравнялся в шансах с Ириной Верещук, за спиной которой стоит самая мощная парламентская партия.

В ставках на исход выборов в Киевсовет игроки выбирают семь партий, которые имеют высокую вероятность попасть в городской совет. В частности, коэффициент партии Слуга народа набрать больше 19,5% составляет 1.87, коэффициент Удара по набору более 11,5% составляет 1.70, коэффициент Оппозиционной платформы - За жизнь на получение более 9,5% и коэффициент Батькивщины на получение более 6,5% составляет 1.75 соответственно, коэффициент Победы Пальчевского набрать больше 6,5% составляет 1.87, коэффициент Силы и Чести получить более 5,5% составляет 2.

Напомним, что коэффициент ставок – это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировки на определенный результат, тем выше его вероятность.