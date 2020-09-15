Гривна продолжает дешеветь. Курс валют от НБУ на 16 сентября

Пока гривна на межбанке упала на 12 копеек, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2001 1 доллар США 28,0556 1 швейцарский франк 30,9682 10 иен 2,6607 10 российских рублей 3,7431 1 евро 33,3441

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тем временем S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 сентября на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

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