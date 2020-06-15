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15 июня 2020, понедельник, 19:04 52
Финансы 2020-06-15T19:45:01+03:00
Українські Новини
У "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей

У "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей

Кира Молчанова
Приватбанк, ФЛП, Приват24, счет ФЛП
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк запустил мобильное приложение для физических лиц-предпринимателей на базе интернет-банкинга Приват24.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

Отмечается, что более 700 тыс. предпринимателей, которые обслуживаются в Приватбанке, смогут работать со счетами в привычном для них Приват24 для физических лиц.

Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.

"Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы - так делали раньше и мы, но еще в прошлом году мы поставили цель создать новый максимально простой сервис для предпринимателей по работе в Приват24 для физических лиц", - отметил руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

Также он подчеркнул, в дальнейшем банк планирует упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей, а именно делать еще более удобными платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24 бизнес, а также сделает практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк ввел новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Тем временем Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.

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