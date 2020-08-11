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11 августа 2020, вторник, 06:00 2124
Общество 2020-08-11T07:00:19+03:00
Українські Новини
В Приват24 появилась функция оплаты товара лицом. Как это работает

В Приват24 появилась функция оплаты товара лицом. Как это работает

Валерия Драгомирова
Приватбанк, Приват24, Оплата лицом
Приватбанк
Приватбанк

В то время, как украинцы смогут снимать "наличку" с карт на кассах, Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки "лицом".

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини. 

Отмечается, что к концу года Приватбанк планирует установить в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов.

"У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты - в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, даже если забыть дома телефон", - сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий Приватбанка Евгений Васильцов.

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24.

Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три "селфи" с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту.

Чтобы произвести оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать "оплату лицом", посмотреть во фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить", после подтверждения операции пин-кодом выбранной карты покупка будет оплачена.

FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технический и физический контроль, шифрование данных при хранении и передаче.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк и международная платежная система Visa запустили систему биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей.

Ранее у "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей.

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