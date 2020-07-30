Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов

Приватбанк решил ввести услугу "Наличные на кассе" в магазинах "Сільпо", "Фора" и Varus.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

Указывается, что с 1 августа Приватбанк при партнерстве с Mastercard расширяет в Украине возможности услуги "Наличные на кассе" - получения денег с банковских карт на кассах торговых точек.

"Снять наличные можно будет также в POS-терминалах Приватбанка на кассах супермаркетов "Сільпо", "Фора" и Varus", - сообщил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

Доступ к наличным на кассе торговой точки, без необходимости искать банкомат, получат держатели любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) и других украинских банков различных платежных систем.

Для того чтобы снять наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Отмечается, что максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 гривен независимо от стоимости покупки.

После подтверждения операции введением PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных.

Как сообщали Українські Новини, у "Приватбанка" заработало единое приложение для физлиц и предпринимателей.

Также Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.