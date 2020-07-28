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28 июля 2020, вторник, 23:50 101 Мнение
Европа 2020-07-28T23:52:46+03:00
Українські Новини
Павел Дуров: политика компании Apple бьет по каждому владельцу iPhone

Павел Дуров: политика компании Apple бьет по каждому владельцу iPhone

Кира Молчанова
Apple, iPhone, App Store, Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: Telegram Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: Telegram Павел Дуров

Компания Apple берет комиссию в 30% с продаж каждого приложения в App Store, и это негативно влияет на рынок цифровых услуг и вредит рядовым пользователям.

Об этом в своем Telegram-канале заявил российский программист, основатель Telegram Павел Дуров.

7 причин, по которым 30%-ный налог Apple на App Store должен волновать каждого владельца iPhone

Не так давно многие крупные разработчики выразили недовольство по поводу политики Apple в App Store. Но как правила Apple затрагивают лично Вас, если Вы — обычный пользователь iPhone? Ниже — 7 причин, по которым они касаются Вас напрямую.

  1. Более высокие цены. 30%-ная комиссия Apple увеличивает для Вас стоимость всех приложений и цифровых покупок. Она идет сверх того, что Вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то, что при покупке телефона Apple уже взяла с Вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, Вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили.
  2. Цензура. Часть содержимого приложений для iPhone недоступна Вам потому, что Apple цензурирует приложения в App Store, полный контроль над которым необходим ей для сбора налога в 30%. Более того, Apple запрещает нам, разработчикам, рассказывать пользователям о том, что определенный контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу Apple. Вероятно, сотрудники компании понимают, как странно выглядят со стороны их попытки глобальной цензуры: представьте себе веб-браузер, который решает, сайты какой тематики Вам можно просматривать.
  3. Снижение конфиденциальности. Для установки приложения на iPhone Вам нужно сначала создать аккаунт Apple и авторизоваться в нем. После этого каждое Ваше приложение и каждое полученное уведомление будет привязываться к Вашей учетной записи, что позволит отслеживать Ваши действия. Главной причиной необходимости подключать Apple-аккаунт для скачивания приложений является желание Apple продавить налог в 30%.

Результат — Вы платите своей личной информацией за их жадность.

  1. Задержка обновлений. Вы получаете новые версии приложений через несколько дней или несколько недель после того, как они выпускаются разработчиками. Причина в удручающей неэффективности модераторов Apple: их команда часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин. Можно было бы ожидать, что на миллиарды, полученные с комиссий на приложения, Apple хотя бы наймет дополнительных модераторов. Но даже это им не удается, и нам — крупным разработчикам вроде Telegram — обычно приходится ждать несколько дней или даже недель для того, чтобы новые версии наших приложений стали доступны пользователям.
  2. Меньше приложений. К 30%-ной комиссии Apple добавляются остальные траты разработчиков: налоги (НДС ≈ 20%), зарплаты, расходы на разработку, оборудование, маркетинг. В гипотетическом мире без комиссий Apple многие приложения были бы прибыльными, но так как в реальном мире Apple вынуждает отдавать ей треть выручки, они часто оказываются нежизнеспособны. В результате многих полезных приложений, которые могли бы нас радовать сегодня, просто не существует: они обанкротились либо так и не появились.
  3. Больше рекламы. Так как Apple делает продажу дополнительных услуг пользователям на треть менее привлекательной для разработчиков, многим приложениям приходится показывать рекламу, чтобы как-то покрывать расходы. Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей.
  4. Снижение качества приложений. Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений. Сегодня эти миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple и не приносят пользы человечеству, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок.

Результат — мы используем менее качественные сервисы.

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