В сети появилось видео с новым iPhone 12, а также стали известны предположительные цены на новые модели от Apple

В сети появилось видео с новым iPhone 12, а также стали известны предположительные цены на новые модели от App

Вслед за появлением в сети фотографий нового iPhone 12 в разных чехлах и приближением предположительной даты презентации нового поколения iPhone от Apple, в сети увеличивается количество слухов о том, какими будут характеристики нового iPhone, и сколько он будет стоить. На днях также появилось видео, на котором якобы демонстрируется новый iPhone во время работы. Ролик загрузил ютуб-канал Front Page Tech

Так, утверждается, что новый iPhone в Pro-версии будет иметь 120-герцовый дисплей.

Кроме того, предполагаются значительные расширения возможностей настройки камеры.

Официального подтверждения видео не получило, но эксперты считают, что вероятность его достоверности очень высока.

Также ранее эксперты заявляли, что новый iPhone предположительно будет поставляться без зарядного устройства и стандартных наушников в комплекте.

Кроме того, аналитик в сфере технологий под ником Komiya в Twitter, специализирующийся на предоставлении ранней информации о новинках в мире техники, опубликовал цены, по которым, как он утверждает, будут продаваться новые iPhone 12 после их презентации, которая должна состояться предположительно в сентябре.

По информации инсайдера:

iPhone 12 со 128 ГБ памяти будет стоить 699 долларов

iPhone 12 256 ГБ – в 799 долларов

iPhone 12 Max 128 ГБ – 799 долларов

iPhone 12 Max 256 ГБ – 899 долларов

iPhone 12 Pro 128 ГБ – 999 долларов

iPhone 12 Pro 256 ГБ – 1099 долларов

iPhone 12 Pro 512 ГБ – 1299 долларов

iPhone 12 Pro Max 128 ГБ – 1099 долларов

iPhone 12 Pro Max 256 ГБ – 1199 долларов

iPhone 12 Pro Max 512 ГБ – 1399 долларов.

Как сообщали Українські новини, ранее Павел Дуров заявлял, что политика компании Apple бьет по каждому владельцу iPhone.

Также на слушаниях в Конгрессе США шесть часов допрашивали руководителей и владельцев Amazon, Facebook, Google и Apple.

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