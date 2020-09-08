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08 сентября 2020, вторник, 20:53 132
Технологии 2020-09-08T21:30:01+03:00
Українські Новини
Стала известна дата презентации новинок от Apple

Стала известна дата презентации новинок от Apple

Анна Рудык
Техника, Apple, iPhone, Технологии
Apple. Фото: Facebook
Apple. Фото: Facebook

После того, как в сети появились фотографии нового iPhone 12 в разных чехлах, стала известна дата презентации новинок компании Apple: она состоится во вторник, 15 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, по киевскому времени презентация состоится в 20:00.

Предположительно компания представит новые iPhone. Также может быть презентовано новое поколение умных часов Apple Watch и свежая версия операционной системы iOS 14.

Предполагается, что компания покажет на осенней презентации новые iPhone. Также Apple может презентовать новое поколение умных часов Apple Watch и свежую версию операционной системы iOS 14.

Запланированное мероприятие состоится в Apple Park.

Как сообщали Українські Новини, в сети появилось видео с новым iPhone 12, а также стали известны предположительные цены на новые модели от Apple. Эксперты заявляли, что новый iPhone предположительно будет поставляться без зарядного устройства и стандартных наушников в комплекте.

Ранее Павел Дуров заявлял, что политика компании Apple бьет по каждому владельцу iPhone.

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