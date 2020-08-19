В сети появились фотографии нового iPhone 12 в разных чехлах

Apple представит новый iPhone, предположительно, в сентябре. В сети уже появились фотографии от производителей чехлов для телефонов, на которых изображаются разные модели iPhone 12 в нескольких вариантах чехлов для них.

Ожидается, что младшая модель будет с экраном диагональю 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма, а также старшая 6,7-дюймовая версия iPhone 12 Pro Max.

Подобные макеты появляются перед выходом каждой новой модели iPhone. Лицевая часть iPhone на этих фотографиях не продемонстрирована.

Макет нового iPhone 12 от производителей чехлов. Фото: 9to5Mac

"Отличительной чертой между моделями iPhone этого года будет технология камеры, так как две младшие модели будут оснащены двумя камерами, а линейка iPhone 12 Pro будет иметь дизайн с тремя объективами и сканером LiDAR на задней панели.

Эти макеты не учитывают различные функции камеры на каждом iPhone 12 просто потому, что такие функции не влияют на дизайн чехлов сторонних производителей", – объяснили в 9to5Mac.

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