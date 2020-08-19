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19 августа 2020, среда, 16:41 838
Технологии 2020-08-19T16:41:01+03:00
Українські Новини
В сети появились фотографии нового iPhone 12 в разных чехлах

В сети появились фотографии нового iPhone 12 в разных чехлах

Александр Савич
Apple, iPhone, Чехол, iPhone 12
Макеты iPhone 12 в разных чехлах от сторонних производителей. Фото: 9to5Mac
Макеты iPhone 12 в разных чехлах от сторонних производителей. Фото: 9to5Mac

После информации о том, что Apple запатентовала наушники, транслирующие музыку в уши и череп, в сети появились фотографии нового iPhone 12 в разных чехлах. Об этом сообщает специализированный портал 9to5Mac.

Apple представит новый iPhone, предположительно, в сентябре. В сети уже появились фотографии от производителей чехлов для телефонов, на которых изображаются разные модели iPhone 12 в нескольких вариантах чехлов для них.

Ожидается, что младшая модель будет с экраном диагональю 5,4 дюйма, две модели с экранами 6,1 дюйма, а также старшая 6,7-дюймовая версия iPhone 12 Pro Max.

Подобные макеты появляются перед выходом каждой новой модели iPhone. Лицевая часть iPhone на этих фотографиях не продемонстрирована.

Макет нового iPhone 12 от производителей чехлов. Фото: 9to5MacМакет нового iPhone 12 от производителей чехлов. Фото: 9to5Mac

"Отличительной чертой между моделями iPhone этого года будет технология камеры, так как две младшие модели будут оснащены двумя камерами, а линейка iPhone 12 Pro будет иметь дизайн с тремя объективами и сканером LiDAR на задней панели. 

Эти макеты не учитывают различные функции камеры на каждом iPhone 12 просто потому, что такие функции не влияют на дизайн чехлов сторонних производителей", – объяснили в 9to5Mac.

Как сообщали Українські новини, на слушаниях в Конгрессе США шесть часов допрашивали руководителей и владельцев Amazon, Facebook, Google и Apple.

Также в Украине запустили платежный сервис Facebook Pay.

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