Цены на яблоки в Украине снизились в полтора раза. Это самый низкий показатель за 5 лет

Вслед за увеличением импорта фруктов Украиной , стало известно, что цены на яблоки в Украине снизились в полтора раза. Об этом сообщает Agronews.

Снижение цен на яблоки в полтора раза является самым низким показателем за 5 лет.

"Есть два фактора, которые повлияли на такое резкое падение цены: хороший урожай яблок и довольно высокая цена на старте сезона. В первой декаде сентября на оптовом рынке "Шувар" реализовано 1,25 тыс. тонн яблок, это на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Сейчас украинские аграрии собирают осенние сорта яблок, которые имеют небольшой срок хранения, поэтому предложение увеличивается, а цены снижаются", – говорит руководитель департамента "Аналитика" оптового рынка "Шувар" во Львове Татьяна Гетьман.

В предыдущие 5 лет в этот период яблоки продавались по цене 8-10 грн / кг., хотя было и исключение – в 2018 году яблоки на "Шуваре" продавались по 4-5 грн / кг.

Аналитики не исключают вариант, что в этом году цены на яблоки могут опуститься еще ниже.

"Курс гривны снижается, поэтому импортные фрукты дорожают. К тому же непонятно, как импортеры будут работать в условиях карантина: будет ли внутренний рынок открыт для иностранных фруктов в сезон большого импорта, который начинается в октябре. Все это говорит о довольно неплохих перспективах создания прочных отношений между украинскими производителями фруктов и трейдерами.

Впрочем на импортозамещение могут рассчитывать только те фермеры, которые могут предложить украинским трейдерам фрукты, качество которых не отличается от качества импортной продукции. Таких фермеров в Украине с каждым годом становится все больше", – прогнозирует Гетьман.

Как сообщали Українські новини, в Украине зафиксировали рекордные цены на подсолнечное масло.

Также свекла на украинских рынках подешевела на треть.

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