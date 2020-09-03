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03 сентября 2020, четверг, 06:15 1175 Инфографика
Экономика 2020-09-03T06:15:01+03:00
Українські Новини
Украина увеличила импорт даже тех фруктов, которые выращивает сама. Почему к нам везут импортные арбузы

Украина увеличила импорт даже тех фруктов, которые выращивает сама. Почему к нам везут импортные арбузы

Кира Молчанова
Арбуз, Импорт, Фрукты, Ягоды, цены на фрукты, Дыня
Арбуз и дыня. Фото: Pixabay
Арбуз и дыня. Фото: Pixabay

Анализ рынка показал, что за первое полугодие Украина импортировала 443 тыс. тонн свежих фруктов, ягод и орехов, общей стоимостью $333 млн. Это на 11% в натуральном и 22,8% в стоимостном выражении больше, чем в прошлом году. Причем импортируют не только экзотические ягоды и фрукты, но и сезонные, которые традиционно выращиваются украинскими фермерами. Например, арбузы, которые как раз начали падать в цене.

Об этом сообщает ресурс EastFruit.

Больше всего в этом году ввозили бахчевые. За первые полгода Украина импортировала 2,1 тыс. тонн бахчевых, общей стоимостью $2 млн. Для сравнения, с января по июнь 2019 аналогичные показатели составили 0,7 тыс. тонн и $0,6 млн, соответственно.

Специалисты объясняют, что такой высокий импорт объяснятся небольшим количеством отечественных ранних сортов дынь и арбузов. Начало мая было холодным, украинские фермеры посеяли бахчевые с опозданием. Соответственно, всю первую половину лета большую часть предложения на рынке составляла продукция из Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Однако завозили не только бахчевые. Импорт привычных для украинского фермерства яблоки и груши за 6 месяцев 2020 года превысил $10,5 млн.Годом ранее импорт этих фруктов в стоимостном выражении составил $7,1 млн. Интересно отметить, что в натуральном выражении зарубежные поставки яблок и груш в Украина не только не увеличились, но и, наоборот, сократились на 10%.

"Причин роста стоимости импортных яблок в этом сезоне было несколько. Во-первых, после рекордного сезона 2018 года, производство яблок как в Украине, так и в большинстве европейских стран снизилось. К тому же, в результате неблагоприятных погодных условий в прошлом году многие фермеры жаловались на значительное количество продукции низкого качества. Соответственно, объемы яблок, которые могли храниться в хранилищах 8-9 месяцев были ограничены. Еще одной причиной высоких цен на яблоки стал рост потребления этих фруктов во время карантина. Таким образом, увеличение спроса с одновременным уменьшением предложения яблок привели к значительным ценовым скачкам", - объясняет ситуацию директор по развитию УПОА Катерина Зверева.

За первое полугодие Украина нарастила импорт и других фруктов, которые и так растут у нас. Так, из разных стран часто завозили абрикосы, персики, черешню, сливу. Их импорт увеличился на 16,6% в натуральном выражении и на 26,6% в стоимостном.

Подобная ситуация наблюдалась и в сегменте свежих ягод. С января по июнь зарубежные закупки ягод выросли на 17,9% в натуральном и 40,9% в стоимостном выражении. Специалисты говорят, что фермеры стали меньше выращивать как косточковые, так и ягодные культуры. А потери урожая абрикос и ранней черешни в этом году составили от 20 до 95% в зависимости от региона.

Как сообщали Українськi Новини, стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода была дороже, чем в середине июля 2019 года.

Также в июле цены на черешню скакнули вдвое, а на лук слегка снизились.

А цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

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