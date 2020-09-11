Минэнерго выступает за строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец считает необходимым завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) для обеспечения энергетической безопасности Украины.

Об этом она заявила на брифинге, передают Українські Новини.

"Это очень нужно. Во первых, для того чтобы нашу энергетическую систему обеспечить чистой и безопасной генерацией, для того чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашего государства", - сказала Буславец.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский обсудит с Шмыгалем достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС.

Также "Энергоатом" продал 1 ГВт электроэнергии себе в убыток.

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