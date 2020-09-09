45 лет легендарному голу Блохина в ворота "Баварии". Динамовец обыграл едва ли не половину команды мюнхенцев

Сегодня, 9 сентября, исполняется 45 лет легендарному голу нападающего киевского "Динамо" в ворота мюнхенской "Баварии" в первом матче за Суперкубок УЕФА в Мюнхене, в то время как Месси рассказал о своем решении по поводу будущего в "Барселоне". Об этом сообщает Динамо Киев от Шурика. Перед матчем 9 сентября 1975 года киевляне находились в сложном положении. Мало того, что против них играла одна из самых сильных команд Европы во главе с Францем Бекенбауэром и другими чемпионами мира, так еще и в составе "Динамо" отсутствовали сразу несколько игроков, которые были важны для Лобановского: левый защитник Виктор Матвиенко, полузащитники Владимир Мунтян и Владимир Веремеев, а также нападающий Владимир Онищенко. Но легендарный состав киевского "Динамо" тогда все равно победил. Подопечные Лобановского идеально отыграли в защите, не пропустив ни одного мяча, а победу динамовцам принес легендарный гол Олега Блохина, забитый на 66 минуте матча. Тогда Блохин получил мяч на своей половине поля, ушел на левый фланг, накрутил сразу несколько игроков "Баварии", прошел в штрафную противника и пробил в дальний угол ворот. 6 октября 1975 года во втором матче Суперкубка "Динамо" вновь обыграло немцев в Киеве со счетом 2:0. Тогда дубль оформил Олег Блохин. Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории авторы перепутали клуб, за который выступал Андрей Шевченко в Италии. Также главный тренер сборной Италии забыл надеть очки, и перепутал игрока, которого хотел выпустить на поле.