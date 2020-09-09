45 лет легендарному голу Блохина в ворота "Баварии". Динамовец обыграл едва ли не половину команды мюнхенцев

Перед матчем 9 сентября 1975 года киевляне находились в сложном положении. Мало того, что против них играла одна из самых сильных команд Европы во главе с Францем Бекенбауэром и другими чемпионами мира, так еще и в составе "Динамо" отсутствовали сразу несколько игроков, которые были важны для Лобановского: левый защитник Виктор Матвиенко, полузащитники Владимир Мунтян и Владимир Веремеев, а также нападающий Владимир Онищенко.

Но легендарный состав киевского "Динамо" тогда все равно победил. Подопечные Лобановского идеально отыграли в защите, не пропустив ни одного мяча, а победу динамовцам принес легендарный гол Олега Блохина, забитый на 66 минуте матча.

Тогда Блохин получил мяч на своей половине поля, ушел на левый фланг, накрутил сразу несколько игроков "Баварии", прошел в штрафную противника и пробил в дальний угол ворот.

6 октября 1975 года во втором матче Суперкубка "Динамо" вновь обыграло немцев в Киеве со счетом 2:0.

Тогда дубль оформил Олег Блохин.

Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории авторы перепутали клуб, за который выступал Андрей Шевченко в Италии.

Также главный тренер сборной Италии забыл надеть очки, и перепутал игрока, которого хотел выпустить на поле.

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